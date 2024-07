Rose Villain conquista Sarzana, l’appello ai suoi fan: “Non abbiate paura di chiedere aiuto e tendente la mano al prossimo”

“Sarzana spero di tornare presto” così si è congedata Rose Villain sul palco di piazza Matteotti dove questa sera ha fatto tappa il suo “Radio Sakura Summer Tour”, momento clou di una Notte Bianca probabilmente mai così partecipata a Sarzana. Merito soprattutto dell’artista che con “Click Boom” è stata fra le grandi protagoniste dell’ultimo Festival di Sanremo e che, solo pochi giorni fa ha aperto le date romane dei Coldplay. Un successo meritato anche per quanto visto sul palco di Moonland davanti ad una piazza piena fino al limite consentito (in moltissimi sono rimasti nelle vie circostanti) dove i primi fan sono arrivati addirittura questa mattina per accaparrarsi i posti in transenna.

