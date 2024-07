Savona. “Il Comune ha accertato sanzioni solo per 311mila euro a fronte dei 2 milioni e 334mila euro previsti dal bilancio. E solo il 10% è stato riscosso”. Lo evidenzia in commissione consiliare il consigliere Fabio Orsi in merito alla presentazione della variazione di bilancio.

“Credo che questi numeri possano destare un po’ di preoccupazione“, evidenzia Orsi.

