Scarpe per camminare tutto il giorno: come sceglierle

La comodità delle scarpe che si indossano per fare attività fisica o per camminare a lungo influenza non solo il benessere dei piedi, ma anche la salute complessiva. Negli ultimi anni, infatti, il settore calzaturiero si è evoluto, grazie allo sviluppo e all’adozione di tecnologie avanzate per migliorare il comfort durante l’uso prolungato delle scarpe.

In particolare, ci si concentra su elementi come l’ammortizzazione e la traspirabilità. In linea generale, la scelta delle calzature ideali dipende da fattori individuali come la conformazione del piede, il tipo di attività svolta e le preferenze personali.

» leggi tutto su www.ivg.it