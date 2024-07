Seconda Categoria, il Sassello vuole esserci ancora. Piombo: “Situazione in itinere, stiamo cercando di capire se qualcuno riesce ad autarci”

Sassello. Dal campionato di Promozione (sotto la denominazione di Polisportiva Sassello) al rischio di non riuscire ad iscrivere la propria squadra in Seconda Categoria. È la parabola discendente del Sassello che, dopo una stagione difficile, sta facendo il possibile per proseguire la propria attività.

A raccontare quanto sta accadendo alla compagine della Val Erro è stato il presidente Alberto Piombo, il quale ha dichiarato: “Sassello è un paese scomodo da raggiungere e non essendoci tanto ricambio di ragazzi della valle siamo in una condizione per cui stiamo cercando di capire se qualcuno riesce ad aiutarci mettendoci in condizione di avere una squadra presentabile. Al momento disponiamo di poche risorse e abbiamo anche alcune defezioni a livello dirigenziale. Essere una società che non ha mai stipendiato nessuno in questo senso sicuramente non aiuta”.

