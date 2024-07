Skymetro, la proposta alternativa: una metropolitana sotterranea per San Fruttuoso e Marassi

Genova. Una linea metropolitana sotterranea che attraversa i quartieri di San Fruttuoso e Marassi con tre nuove stazioni e prosegue in sopraelevata verso Molassana, aggirando le principali criticità dello Skymetro così come concepito dal Comune. È la proposta alternativa che arriva da un gruppo di cittadini ed esperti della Bassa Valbisagno, elaborata nei mesi scorsi e inviata alla nostra redazione dopo la bocciatura del progetto aggiornato da parte del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

L’idea era già stata esplorata in passato, ma nessuna amministrazione l’ha mai presa davvero in considerazione. Si tratterebbe di studiare un prolungamento sotterraneo verso la Valbisagno, tuttavia non allacciandosi a Brignole – come ipotizzato nello studio comparativo compilato da Tursi – ma alla futura stazione Martinez, che sorgerà sulle aree ferroviarie dismesse adiacenti all’abitato di San Fruttuoso. Da qui, con una pendenza massima del 3%, il tracciato scenderebbe nel sottosuolo, prima in trincea e poi in galleria, attraversando l’ex parco ferroviario di Terralba per poi curvare verso nord. La prima stazione starebbe sarebbe in corrispondenza di via Manuzio, la seconda sotto piazza Solari a una profondità di 35 metri. Quindi, attraversato l’alveo cementificato del Fereggiano, fermata strategica a Marassi sotto corso De Stefanis, all’altezza dello stadio Ferraris (17 metri). Dopodiché, risalendo sotto la collina di via Tortona, i treni sbucherebbero davanti a Staglieno in modo da proseguire in viadotto sulla sponda sinistra del torrente, come previsto dal progetto attuale.

