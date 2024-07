Soppressione numero verde prenotazioni sanitarie, Fortunati: “Non si tiene conto dei più deboli, mentre si dovrebbe partire proprio dai loro bisogni”

La soppressione del numero verde per le prenotazioni sanitarie nelle Asl liguri a partire dal 1° agosto ha fatto molto discutere a livello regionale e oggi il tema finisce al centro del dibattito in città.

Questa sera, infatti, il consiglio comunale sarà aperto dal question time presentato dal Partito democratico proprio a tale riguardo, ma a esprimersi sulla questione c’è anche Arturo Fortunati, figura di riferimento per quel che riguarda le politiche della salute provinciali, essendosi sempre battuto per difendere i diritti dei pazienti.

“La scelta di eliminare il numero verde gratuito non tiene conto di quelle persone anziane che utilizzano il telefono fisso, provocando un disservizio proprio a carico delle categorie più deboli. Nella sanità – spiega Fortunati – non si possono prendere decisioni senza tenere in considerazione gli effetti che avranno sui più bisognosi: al contrario, si deve partire dalle loro esigenze! Medici, infermieri e Oss si danno un gran daffare all’interno della sanità spezzina, ma quello che sta venendo meno, ogni giorno di più, è la struttura. Siamo in attesa di un nuovo ospedale, ma anche a livello di organico la situazione è complicata e così c’è chi si trova costretto ad andare via per poter lavorare a dovere. Qua non ci sono le condizioni, se non per la solidarietà tra colleghi. Così si spostano i pazienti sempre di più verso il privato, ma non tutti se lo possono permettere. Oggi si prendono decisioni che vanno contro i bisogni delle persone più fragili, eppure a noi, che ormai abbiamo una certa età, era stato insegnato che è sempre il più forte che deve aiutare il più debole”.

