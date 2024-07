Tutto pronto per lo “Sbarco dei Saraceni”: Laigueglia rievoca la storia di Dragut tra divertimento e fuochi d’artificio

Laigueglia. Laigueglia si prepara allo Sbarco dei Saraceni, uno degli eventi clou dell’estate laiguegliese. Un programma ricco di appuntamenti che inizierà il 29 luglio quando in piazza Preve, a cura della Pro Loco Laigueglia Aps, verranno allestiti gli stand gastronomici e i laboratori ludico-ricreativi per i bambini per “Aspettando lo sbarco” (dal 29 al 31 luglio).

Il 31 luglio, in piazza Mazzini, a partire dalle 17, si terrà la Caccia al Tesoro per i bambini. Lo Sbarco dei Saraceni, invece, è in programma il 2 agosto alle 22 dal molo centrale. Come sempre è prevista la rievocazione in chiave moderna della storica battaglia con i pirati del comandante Dragut accompagnata dallo spettacolo piromusicale. Sullo sfondo della battaglia nel borgo marinaro sarà presente la Pandora, un goletta lunga circa 30 metri, scelta come set galleggiante per alcuni film, da “Elisa di Rivombrosa” a “Hornblower”, che sarà un’altra attrazione dello Sbarco dei Saraceni di Laigueglia.

