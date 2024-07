Affidati i lavori per rimuovere la frana sulla Sp 8, Pecunia: “Dopo mesi possiamo essere finalmente ottimisti”

“La notizia mi è arrivata direttamente dai tecnici della Provincia, che ringrazio per aver sopportato in queste settimane le mie insistenze ma che oggi anticipano il crono programma iniziale di alcune settimane. Dall’inizio del mandato l’obiettivo principale è stato quello di lavorare al fianco della Provincia per seguire le fasi della progettazione. Oggi i lavori sono stati assegnati e questo ci consente di essere dopo mesi finalmente ottimisti”. Lo afferma la sindaca di Calice al Cornoviglio Federica Pecunia, commentando la notizia dell’affidamento dei lavori per la riapertura della Sp 8, bloccata da alcuni mesi a causa di una frana.

“La riapertura della Sp 8 è fondamentale per la nostra comunità e lo è, da settembre soprattutto, per i ragazzi che devono riprendere il loro percorso scolastico. Sono state settimane lunghe e faticose, di preoccupazioni e sacrifici per i cittadini di Calice alto che si sono rimboccati le maniche e hanno affrontato tutti i disagi conseguenti. Oggi – conclude Pecunia – tiriamo un primo sospiro di sollievo e continueremo a seguire passo passo tutte le fasi per vedere finalmente la totale riapertura della strada provinciale”.

