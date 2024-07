Caro traghetti: quasi 1.500 euro per la tratta Genova-Olbia, 1.200 per Palermo

Genova. Quasi 1.500 euro per raggiungere in traghetto la Sardegna partendo da Genova: è la spesa media che deve mettere in conto una famiglia composta da madre, padre e due bambini, con auto al seguito, per partire il giorno dopo Ferragosto e rientrare una decina di giorni dopo. L’allarme sul caro traghetti arriva da Adiconsum Sardegna, che ha analizzato il corso del trasporto via mare per le vacanze di questa estate 2024.

Cifre da capogiro, dovute in parte all’aumento del costo dei carburanti e in parte al generale aumento dei prezzi cui gli italiani devono far fronte ormai da tempo.

