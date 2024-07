Centrodestra in agitazione, la Lista Toti avverte i partiti: “Alle prossime elezioni saremo decisivi”

Genova. “Nella prossima tornata elettorale il centrodestra non potrà non considerare come un alleato fondamentale e un interlocutore indispensabile la nostra lista civica. Riteniamo anzi che la nostra lista civica possa diventare decisiva, come già lo è stata in passato, in particolare considerando i risultati delle ultime elezioni politiche che hanno visto i due schieramenti appaiati”.

Le dichiarazioni in forma scritta dell’assessore Giacomo Giampedrone sono un chiaro segnale nei giorni in cui si decide il futuro politico della giunta Toti. E aggiungono un ulteriore elemento di tensione tra i fedelissimi del governatore e i partiti di maggioranza dopo le divergenze sulla linea politica che stanno facendo riflettere il presidente sull’opportunità di rassegnare le dimissioni. “Non pensate di poterci tagliare fuori dalla partita in caso di elezioni anticipate”, si legge tra le righe (ma neanche troppo) quando mancano pochi giorni al vertice del centrodestra ligure.

» leggi tutto su www.genova24.it