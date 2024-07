Con “Lettere di Cinta” lo spezzino Carlo Alberto Cozzani rende omaggio alle mura di Camaiore

Sarà inaugurata sabato 28 luglio a partire dalle 18 e 30 la mostra “Lettere di Cinta” di Carlo Alberto Cozzani, a cura di Paolo Asti, in via Vittorio Emanuele 89, nel centro storico di Camaiore, all’interno dell’evento “La via dell’Arte”, giunta alla sua IV edizione, con la partecipazione di artisti provenienti da ogni parte d’ Italia. I lavori presentati da Cozzani rappresentano un omaggio alla storia della cittadina toscana e in particolare alle mura di cui quest’anno ricorre il seicento cinquantesimo anniversario di costruzione da parte della città di Lucca.

“Quella offerta dall’artista – scrive Paolo Asti – è una visione onirica, dove il sogno lascia spazio anche alla tragedia, alla lotta armata, alla volontà di dominio di un popolo, di una città, di un casato su un altro, così come nella storia dell’Italia delle Signorie prima e dei Comuni poi, conosciamo in un’identità che solo l’Italia ha così radicata. I fondamenti di studio e di professione conducono l’autore attraverso una ricerca, in cui ciò che rimane a Camaiore delle mura di parte di edifici al loro interno, divengono protagonisti delle opere. La capacità di impastare il colore, grazie al gesto, con le immagini impresse preventivamente sulla carta e ancora ritoccate dall’artista con l’uso della moderna tecnologia, produce quanto di più contemporaneo ed espressivo al tempo stesso, tra il reale e il sogno; appunto tra ciò che era e deve essere stato e devastato, e ciò che non vi è più, diventando presente grazie al divenire di ogni cosa. Scorrendo i lavori emerge da ognuno di essi il tratto distintivo dell’autore. Molteplici segni dinamici, che apparentemente appaiono informi, man mano, negli occhi dell’osservatore attento, divengono scena dove permane riconoscibile la cifra stilistica dell’autore, mantenendone intatto il linguaggio espressivo e il segno caratterizzante. Lasciamo – conclude Asti quindi che le opere ci conducano tra soldati, cavalli imbizzarriti, clangore di spade che si incrociano, strepitii e urla, scorrere di fiumi rosso sangue, fino a sentire suoni e rumori di tutto questo mischiati tra la folla, guidati dalla mano dell’artista in quel che le mura hanno vissuto e di cui sono testimoni.” In questo omaggio a Camaiore ogni opera (su carta cm 70×100), Cozzani ne ha realizzate 16, assume il valore di una lettera che dal passato giunge, rielaborata, al presente.

