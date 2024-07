Condizioni di lavoro e di vita nella cantieristica, il Pd: “La maggioranza schiva i problemi. Preferisce occuparsi solo di quel che luccica”

“Con la mozione di ieri sera sulle condizioni di vita e lavoro nella cantieristica navale avremmo voluto portare in consiglio comunale una riflessione sulla sostenibilità sociale dell’importante e significativo sviluppo del settore, ma anche accendere un faro su una categoria che – come anche tristemente la cronaca ci ricorda quasi giornalmente – esiste nella totale invisibilità. Ci saremmo aspettati che questo fosse un punto di partenza comune e che semmai ci fosse una discussione sulle possibili soluzioni, su delle politiche efficaci, sulle modalità di coinvolgimento di aziende, sindacati, associazioni datoriali e Ispettorato del Lavoro. Invece la nostra proposta è stata semplicemente cassata – come sempre – e sostituita da un ordine del giorno della maggioranza che esprime solo propositi astratti e destinati a rimanere lettera morta”. Lo afferma a nome del Partito democratico spezzino la capogruppo in consiglio comunale Martina Giannetti rispetto al dibattito andato in scena ieri sera a Palazzo civico in occasione della discussione della mozione presentata dagli stessi consiglieri dem.

“Non avremo aggiornamenti sullo stato di attuazione del Protocollo siglato nel 2021 dalla Prefettura contro lo sfruttamento nei cantieri, non avremo un tavolo permanente in cui discutere di trasporto casa-lavoro o di politiche abitative, non avremo una riflessione né sulla necessità di assumere più Ispettori del lavoro né sull’opportunità di ridurre il ricorso ai subappalti da parte delle aziende. Tutti temi – prosegue Giannetti – che anche negli interventi della maggioranza all’interno del dibattito sono stati prontamente schivati: il sindaco, intervenuto come di consueto in dichiarazione di voto e non nel dibattito, ha preferito lanciare la palla in tribuna tirando in ballo il genere letterario del “Quando c’eravate voi”, fingendo che neanche dall’amministrazione di un Comune capoluogo – dello stesso colore del Governo e della Giunta regionale – si possa far nulla a riguardo. Come se tutto ciò non avesse un impatto anche sulla città e sugli spezzini. Andiamo avanti così, occupandoci soltanto di ciò che luccica e scintilla, adatto per i contenuti social, fingendo che invece i temi più scomodi e complessi non esistano continuando a nascondere la polvere – problemi della popolazione più fragile – sotto un tappeto di apparenza”, conclude.

L’articolo Condizioni di lavoro e di vita nella cantieristica, il Pd: “La maggioranza schiva i problemi. Preferisce occuparsi solo di quel che luccica” proviene da Città della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com