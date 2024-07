Corruzione, Alfonso Lavarello ai pm: “Su pranzi, orologi e soldi da Spinelli giravano voci ricorrenti”

Genova. “Le voci su pranzi, orologi e altro in cui parlo nella telefonata con Signorini erano voci ricorrenti e non erano circostanze precise. Mi riferivo comunque alla prassi di dare e prendersi delle confidenze da parte di Spinelli in ambito lavorativo così come avevo appreso da voci comuni. La mia telefonata era descrittiva del comportamento di Spinelli ma non di quello di Signorini di cui non sapevo e non ho mai saputo di corruttele”. Lo ha detto ai magistrati che indagano Alfonso Lavarello, sentito come persona informata sui fatti il 18 giugno dai pm Luca Monteverde e Federico Manotti.

Lavarello, uomo di Aponte a Genova (e oggi presidente dell’aeroporto) ha chiarito ai pm il contenuto della telefonata intercettata del 29 ottobre 2022 in cui Lavarello, parlando con Paolo Signorini, allude alla “connivente consapevolezza” dell’autorità portuale ed alle eccessive confidenze concesse a Spinelli parlando del “quasi illimitato numero di persone che lui, in qualche modo, eh… paga…o la paga con la simpatia, o con dei pranzi, o con degli orologi, o con dei soldi… ma paga…”

