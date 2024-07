Dalla riunione di Follo emerge una Val di Vara sicura. Possibile ritorno per le squadre di antincendio boschivo

Stamani in Comune a Follo, convocato dal prefetto Maria Luisa Inversini, si è riunito il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, a cui hanno partecipato, oltre ai vertici delle forze di polizia e al comandante provinciale dei Vigili del fuoco, sindaci e rappresentanti dei Comuni di Beverino, Borghetto di Vara, Brugnato, Calice al Cornoviglio, Carro, Carrodano, Follo, Maissana, Pignone, Riccò del Golfo di Spezia, Rocchetta di Vara, Sesta

Godano, Varese Ligure e Zignago (ricordando che il Comune di Bolano è invece stato ricompreso, per queste riunioni, nella Val di Magra). L’incontro è stata occasione per presentare ai sindaci della Val di Vara il nuovo questore, Sebastiano Salvo, e il nuovo comandante provinciale della Guardia di Finanza, Massimiliano Re.

“La situazione della sicurezza pubblica in Val di Vara – riporta la Prefettura in una nota post riunione – è più che soddisfacente e i reati commessi costituiscono soltanto il 5% dei delitti complessivamente registrati in tutta la provincia. I reati più diffusi sono i furti ed i danneggiamenti, oltre alle frodi informatiche che, peraltro, meritano una diversa risposta dal punto di vista operativo. Le maggiori preoccupazioni sono legate ad episodi di incuria del territorio e di abbandono di rifiuti, per combattere il quale è necessaria non solo un’opera educativa ma anche una più efficace azione deterrente, anche con l’impiego delle più moderne tecnologie”.

Nel corso della riunione, inoltre, il comandante provinciale dei Vigili del fuoco, Maria Francesca Conti, ha dato notizia del potenziamento degli organici del comando per il mese di agosto e si è impegnata, nel prossimo autunno, ad incontrare i sindaci della Val di Vara al fine di verificare la possibilità di reintrodurre le squadre di volontari antincendio boschivo.

