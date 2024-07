Una nuova cessione nell’estate dello Spezia. Dopo essere rientrato dal prestito al Malaga della scorsa stagione, Leonardo Pedicillo lascia a titolo definitivo il club di via Melara. Il giovane centrocampista, classe 2003, è ufficialmente un nuovo giocatore dell’ACR Messina, club militante nel girone C di Serie C. Per Pedicillo, allo Spezia dall’agosto 2021, acquistato dalla Sampdoria, mai una presenza in prima squadra ma diverse apparizioni nella Primavera. Per lui ora una nuova avventura nel calcio dei grandi, in C a Messina.

L’articolo Dopo il rientro dal Malaga, lo Spezia cede il giovane Pedicillo al Messina proviene da Città della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com