Europei pattinaggio artistico inline: Rachele Bianchi è di nuovo campionessa

Rachele Bianchi ha vinto il suo secondo titolo consecutivo di campionessa europea di pattinaggio artistico inline. L’evento si è svolto il 23 luglio 2024 a Fafe, in Portogallo. La sua esibizione ha messo in mostra una notevole abilità tecnica e precisione, garantendole il primo gradino del podio. La vittoria di Rachele conferma il suo alto livello competitivo nel panorama europeo.

La giovanissima Rachele aveva primeggiato l’anno scorso a Ponte di Legno, in provincia Brescia, ai campionati europei dopo una brillante esibizione sulla base di una danza dalle melodie arabiche.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com