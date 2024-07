Florovivaismo, Coldiretti e Assofloro incontrano ad Albenga le imprese della regione

Albenga. Nella giornata di giovedì 25 luglio Coldiretti Liguria e Assofloro si incontreranno ad Albenga insieme alle loro imprese florovivaistiche per prendere parte a uno degli importanti incontri territoriali organizzati dalle associazioni del territorio. Un evento improntato al dialogo e al confronto, finalizzato ad affrontare argomenti di attualità e di particolare rilevanza per il comparto, condividere informazioni circa l’andamento generale del mercato e delle tendenze di produzione e di consumo, illustrare le attività promosse dall’Associazione per far fronte alle necessità e alle problematiche del settore e mettere in luce opportunità e problematiche regionali specifiche su cui lavorare.

All’evento parteciperà anche Nada Forbici, Presidente Assofloro e Coordinatore della Consulta Nazionale Florovivaismo Coldiretti.

» leggi tutto su www.ivg.it