Fondazione Mornese-Riagno di Loano, al via il nuovo bando da 50 mila euro per contributi a favore di anziani in difficoltà

Loano. La Fondazione Mornese-Riagno di Loano ha pubblicato un nuovo bando per l’assegnazione di contributi a favore degli anziani indigenti del territorio.

La Fondazione, senza fini di lucro, ha come unico scopo quello di erogare ad anziani in stato di necessità contributi economici (per assistenza, servizi, prestazioni mediche ed assistenziali e ogni altra necessità) al fine di garantire l’accoglimento, il ricovero o la permanenza, con pagamento delle relative rette, presso la residenza protetta Ramella di Loano o presso un’altra struttura idonea. A questo scopo, il consiglio direttivo ha stabilito di emettere un bando con una dotazione totale di 50 mila euro.

