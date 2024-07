In onda su Rai5 l’intervista a Sabrina Mugnos girata all’Osservatorio Monte Viseggi

Il 6 giugno scorso una troupe Rai ha raggiunto la divulgatrice scientifica spezzina Sabrina Mugnos dall’Associazione Astrofili spezzini, all’Osservatorio astronomico Monte Viseggi, per un’intervista dedicata agli elementi aria e acqua. L’intervista andrà in onda domani, mercoledì 24 luglio, attorno alle 21, su Rai5, in una puntata di Visioni dal titolo “La Danza della terra e del fuoco”. “E’ un viaggio che parte dagli albori della terra – racconta Mugnos – per scoprine l’essenza e la commistione con il fuoco; terra e fuoco sono due elementi potenti e fortemente attrattivi, che prendono vita diventando arte, musica, filosofia. Ad accompagnarci come Caronti, il filosofo Telmo Pievani, Valeria Parrella, il direttore di Pompei Gabriel Zuchtriegel”.

