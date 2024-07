Industria: fino al 31 luglio le imprese di 59 comuni liguri potranno presentare domanda per i bandi sulle Aree di crisi

Liguria. Le imprese di 59 comuni liguri possono presentare da oggi, attraverso il portale ‘Bandi On Line’ di Filse, la propria candidatura ai bandi regionali dedicati alle aree di crisi industriali complessa e non complessa. Misure che, con una dotazione complessiva di 30 milioni di euro a valere sui fondi del PR FESR 2021-2027, traguardano lo sviluppo produttivo imprenditoriale e l’incremento occupazionale in territori riconosciuti a livello ministeriale.

L’agevolazione regionale può raggiungere il 100% dell’investimento effettuato dalle imprese: 75% a finanziamento a tasso agevolato (1,5% annuo), fino al 25% a fondo perduto.

