La differenziata non va in vacanza e prova a parlare più lingue del mondo: per i cittadini stranieri e i turisti

Migliorare la differenziata ed estendere alcune regole oltre le barriere linguistiche in una città che ha già superato l’80 per cento. In questo contesto si inserisce la nuova campagna di comunicazione “La differenziata non va in vacanza” che culminerà a settembre con un “eco aperitivo” rivolto ai più giovani. Un progetto pilota che partirà dal vivo e popolato quartiere Umberto I. La campagna di comunicazione è stata illustrata questa mattina a Palazzo Civico dal sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini, dall’assessore al Ciclo dei rifiuti e Decoro urbano Kristopher Casati e l’amministrazione delegato di Acam Ambiente Marco Fanton. A margine è emerso che il materiale per i cittadini sarà disponibile anche in altre lingue quali inglese e spagnolo.

