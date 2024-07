Genova. C’è voluto praticamente un anno, ma alla fine la storia pasticceria Quaglia di Sampierdarena ha il suo dehors. Un vera e propria epopea per la titolare Giorgia Musumarra, che nei giorni scorsi ha potuto finalmente manifestare tutta la sua gioia.

“Se non si capisse, siamo felici – ha scritto sui social condividendo una foto che la ritrae sul dehors sistemato in via Cantore – Ultimi ritocchi e si riparte”.

