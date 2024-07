Lavagna: caldo, punture di insetti, malori in spiaggia; soccorsi record al 118

Forse sarebbe meglio ascoltare i consigli: non uscire nelle ore più calde, non esporsi al sole, non fare il bagno subito dopo avere mangiato. Con l’arrivo del caldo e dei turisti il lavoro del 118 di Lavagna raddoppia. A mezzanotte si suppone che gli interventi effettuati superino i cento. Alle consuete patologie (crisi cardiocircolatorie, respiratorie, neurologiche e gastrointestinali in aumento perché colpiscono anche i turisti) va considerato l’aumento degli incidenti stradali e della cadute di anziani. Poi ci sono i soccorsi propri della stagione. Malori in mare con diversi interventi che hanno interessato anche la capitaneria di porto; il più grave una donna a Lavagna in codice rosso per essersi preoccupata di soccorre il figlio in difficoltà. Poi le punture di insetti: oltre agli adulti, tre i bambini finiti al pronto. Non mancano le malattie infettive e a Rapallo, alle ore 17.52 si registra un’aggressione in casa con una persona trasportata al pronto soccorso in codice giallo per una ferita al cranio; fatto di cui si occupano i carabinieri.

» leggi tutto su www.levantenews.it