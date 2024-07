Meteo, giornata soleggiata con temperature ancora in aumento: continua la fase di stabilità

Genova. Al mattino cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi su tutta la regione.

Dalle ore centrali della giornata, e nel corso del pomeriggio, formazione di nubi cumuliformi nelle zone interne, sono attesi rovesci o temporali sui rilievi delle Alpi Liguri e dell’Appennino centro-orientale. Lungo la fascia costiera in prevalenza soleggiato, a parte qualche addensamento in discesa dall’entroterra. In serata stabile con cieli sereni o poco nuvolosi sull’intero territorio regionale.

Venti: Tra notte e primo mattino deboli o localmente moderati da nord. A seguire tenderanno a disporsi dai quadranti meridionali, in giornata locali rinforzi fino a tesi sul ponente.

Mari: generalmente poco mosso, localmente mosso al largo.

» leggi tutto su www.genova24.it