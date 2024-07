Nessuna autopsia sul corpo di Gabriele Zolezzi, inghiottito dalle sabbie mobili al lago di Giacopiane

Genova. I cartelli c’erano, sia quelli con il divieto di balneazione sia quelli relativi al pericolo di sabbie mobili. I soccorsi – per quanto la zona sia abbastanza lontana da raggiungere – sono stati tempestivi e i testimoni hanno visto il ragazzo entrare in acqua da solo e l’amico accorgersi della sua scomparsa solo in un momento successivo alla tragedia.

Non c’è nessuna ipotesi di reato per la Procura di Genova e per questo la pm Gabriella Dotto non disporrà alcuna autopsia sul corpo di Gabriele Zolezzi, il 38enne morto sabato pomeriggio dopo essere annegato nel lago artificiale di Giacopiane nel comune di Borzonasca.

