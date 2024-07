Nuoto, tre ori con record regionale per la spezzina Elisa Maloni

Si sono svolte lo scorso settimana alla piscina della Sciorba di Genova le finali regionali junior-cadetti-senior. Protagonista assoluta spezzina, Maloni Elisa, tesserata Superba Nuoto e allenata da Simone Menoni, coadiuvato da Lorenzo Martini ed Eleonora Navalesi, per la parte vasca, per la preparazione atletica Giorgio Biagetti. Elisa vice tre ori, con due record regionali assoluti, nei 200 dorso 2.13.72 e 100 dorso 1.03.34: mai nessuna donna in Liguria è andata così forte. Tempi che la proiettano, specialmente quello dei 200, nelle primissime posizioni stagionali del nuoto italiano assoluto. Da novembre Elisa batte record su record, prima in vasca corta, ora in vasca lunga, con una finale ai campionati assoluti invernali e una finale prestigiosa al Trofeo internazionale “Sette colli”, dove solo due italiane hanno vantato l’accesso in finale, la Panziera, primatista italiana e, appunto, la spezzina.

Gran poker per Andrea Filadelli, dopo l’ argento europeo della staffetta e la doppietta ai campionati italiani di fondo nei 10km e nei 16km, fa il vuoto nelle sue gare senior 200/400/800/1500. Le ottime prestazioni per la sezione spezzina di Superba non finiscono qui: tripletta nei senior uomini per Diego Tonelli che domina la rana con tempi interessanti per il periodo, con obiettivo fissato sui campionati italiani di Roma ad agosto. Splendida doppietta di Giorgia Zaccagno nei 50/100 dorso junior, argento nei 200; oro per Fregosi Mattia nei 200 stile cadetti, argento sui 100, doppio argento per Samuele Zaccagno 200/400 stile e terzo nei 50 delfino, un argento e due bronzi per Cristodero Martina, un argento e un bronzo

