Porto di Genova, la delibera della giunta Bucci sullo scalo del futuro sarà discussa in consiglio comunale

Genova. Il sindaco di Genova Marco Bucci ha garantito al consiglio comunale di Genova che la delibera di giunta con le linee di indirizzo per il nuovo piano regolatore portuale, sarà presentata in commissione consiliare e poi discussa in consiglio comunale. “Come mi avete sempre chiesto”, ha detto. L’annuncio durante la seduta di oggi in risposta a un articolo 55, una richiesta di chiarimenti sul tema, presentato dal Pd e condiviso dalla minoranza.

La notizia è tutt’altro che scontata perché nei giorni scorsi, con la pubblicazione della delibera, era parso che si trattasse di un testo “secco”, cosa che è stata fatta notare dalla consigliera del gruppo Misto Cristina Lodi.

