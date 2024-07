Prima Categoria, il Dego guarda con fiducia alla stagione che verrà. Domeniconi: “Servirà partire forte, ma siamo pronti”

Dego. Una partenza in salita da considerare come un importante stimolo per dare il massimo. È questa in estrema sintesi la linea espressa dal veterano della squadra Andrea Domeniconi e dall’attaccante Alessio Muca, bomber volenteroso di ripetersi in Prima Categoria dopo aver trascinato a suon di gol il Dego verso una storica promozione.

I 6 punti di penalità non spaventano dunque i giocatori biancoblù, pronti a vivere con l’entusiasmo che ha contraddistinto la scorsa annata anche la prossima stagione. “Servirà partire forte – spiega Domeniconi – ma ne siamo consapevoli. C’è molto affiatamento tra noi e l’ambiente (società, tifosi e l’intero paese). Nei ragazzi quest’anno si sono visti un attaccamento e una grinta che non si vedevano da tanto tempo, in tal senso aver riconfermato gran parte della rosa dello scorso anno dovrebbe aiutare”.

