Recco: ecco l’ultimo (criticatissimo) dehor

Ecco l’ultimo criticatissimo dehor in centro a Recco; la sua nascita era prevista da tempo. Si trova sotto l’arcata del viadotto ferroviario adiacente via Ippolito d’Aste. I dehors in centro sono stati concessi in periodo pandemico; non solo hanno continuato a vivere cessata l’emergenza, ma a quelli esistenti altri se ne aggiungono. Certo per incrementare il commercio. Ma la mancanza di posteggi, che si fa sempre più sentire, penalizza altri negozianti. In materia l’Ascom tace. Le critiche sono proprio rivolte alla sottrazione di spazi che potrebbero essere utilizzati per parcheggio di auto o moto. C’è anche un motivo igienico; cibi e bevante in alcuni casi (quest’ultimo ad esempio) per essere serviti devono attraversare una strada dove svolazzano (con tutte le conseguenze del caso) gabbiani, colombi, tortore, passeri; vige l’obbligo per motivi igienici di coprire ogni genere commestibile; una regola certamente (speriamo) rispettata.

