Rifiuti, stop ai cassonetti smart. Campora: “In alcuni quartieri faremo il porta a porta”

Genova. Nell’estate delle montagne di rifiuti in alcuni quartieri cittadini, e della notizia di una possibile battuta d’arresto per la diffusione dei cosiddetti cassonetti smart nella periferia genovese, la giunta Bucci prende tempo sulle strategie per aumentare la raccolta differenziata e arrivare a una definizione “personalizzata” della Tari.

Oggi in aula rossa la consigliera comunale d’opposizione Monica Russo (Pd) ha chiesto con un articolo 54 se sia vero che lo stop è legato “alle interferenze con gli assi di forza” della mobilità e se l’amministrazione comunale abbia in mente un “piano alternativo per risolvere i gravi problemi di raccolta della spazzatura in città”.

» leggi tutto su www.genova24.it