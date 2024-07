San Fruttuoso, 15enne denuncia: “Un uomo mi ha inseguito e ha cercato di violentarmi”

Genova. Una ragazzina di 15 anni avrebbe subito un tentativo di violenza sessuale da parte di uno sconosciuto mentre era insieme a un’amica nel quartiere di San Fruttuoso. L’episodio è accaduto ieri pomeriggio. Le due giovanissime sarebbero state inseguite da un uomo che avrebbe tentato un approccio fisico con la 15enne che tuttavia è riuscita a divincolarsi e a fuggire con l’amica.

La giovanissima, una volta tornata a casa, ha raccontato tutto alla madre e insieme ieri sera si sono recate al commissariato di San Fruttuoso per raccontare l’episodio. A quel punto gli investigatori del commissariato hanno fatto scattare il cosiddetto ‘protocollo rosa’: hanno chiamato un ambulanza e la 15enne è stata accompagnata in codice verde (quello di minore gravità) all’ospedale San Martino di Genova per gli accertamenti del caso. E’ stata visitata e subito dopo dimessa.

» leggi tutto su www.genova24.it