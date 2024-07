Serie D, inizia la preparazione del Vado: presentata la rosa ufficiale e gli arrivi di Michelucci e Bussaglia

Vado. Le vacanze sono già terminate e per i giocatori del Vado è tempo di riassaporare l’erba del Chittolina per prepararsi alla stagione 2024/25. Inizierà infatti domani la preparazione atletica dei ragazzi di De Lucia, per rimettere benzina nelle gambe e per cercare, chissà, una promozione in Serie C che si segue da tanto tempo.

L’ultima volta su un campo da calcio, la squadra vadese aveva alzato la coppa dei playoff di Serie D, ma alcuni elementi della rosa sono cambiati. In porta infatti non c’è più Gabriele Fresia che si è aggregato al Ravenna, ma spuntano i nomi di due portieri molto giovani: Bellocci, in arrivo dal Torino e Sattanino, scuola Genoa l’anno scorso in forza al Derthona. Tra i convocati spunta ovviamente anche il nome di Venneri, ex capitano dell’Albenga. Per lui un ritorno nel club rossoblù.

