Umbertino e centro storico: task-force interforze, sanzioni a due ristoranti, un negozio e un bar

Nei giorni scorsi sono stati svolti in città servizi straordinari interforze di controllo del territorio, finalizzati al contrasto dei reati contro la persona, il patrimonio ed il degrado urbano, integrati dal controllo di esercizi pubblici e di eventuali avventori presenti all’interno ed all’esterno degli stessi. Le attività, che hanno interessato principalmente il quartiere Umbertino e le vie del centro storico, hanno visto il coinvolgimento del personale della Polizia di Stato della Spezia, con il rinforzo del Reparto Prevenzione Crimine Liguria, della Guardia di Finanza e della Polizia Locale. In particolare, sia mercoledì 17 nel pomeriggio che nella serata di giovedì 18 luglio, in occasione delle verifiche espletate in alcuni locali cittadini, gli agenti della divisione amministrativa, unitamente a dipendenti della Polizia Locale, militari della Guardia di Finanza e personale di Asl 5 e dell’Ispettorato del Lavoro, hanno riscontrato alcune irregolarità amministrative – quali, tra le altre, mancanze delle condizioni igienico sanitarie, assenza delle procedure di autocontrollo, occupazione del suolo pubblico oltre il limite consentito – che hanno condotto all’adozione delle previste sanzioni. Complessivamente, sono stati identificate nel corso dei servizi 186 persone, ed elevate sanzioni nei confronti di due ristoranti, un esercizio di vicinato ed un bar.

