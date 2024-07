Un quartetto d’archi nel chiostro di San Caprasio

Il Lunigiana International Music Festival, per la prima volta, fa tappa ad Aulla. Grazie alla collaborazione tra il Comune di Aulla, l’associazione Amici di San Caprasio e Andrea Rossi, presidente del festival con Chantal Balestri, direttrice artistica, gli aullesi beneficeranno di una serata di musica di alto livello. Appuntamento per giovedì 25 luglio alle 21, nel chiostro di San Caprasio con ‘Quartetti d’arco, dal classicismo di Beethoven al virtuosismo romantico e al Novecento russo’, presentato da musicisti ad arco, tra cui nomi estremamente rinomati e giovani musicisti di estremo talento.

I musicisti di chiara fama sono:

Yuri Torchincky: la spalla della BBC Philharmonic, la storica orchestra londinese, ora a Manchester. Di origine russa, per anni è stata la spalla dell’Orchestra del Bolshoi. E’ considerato uno dei più grandi violinisti russi viventi.

Jean-Samuel Bez: Violinista francese, per anni nella fila dei violini dei Bruxelles Philharmonic. Al momento ha una carriera attiva nel mondo della musica da camera, avendo registrato e prodotto innumerevoli CD per importanti case discografiche.

Abigail Dance: violinista e violista inglese, al momento risiede a Londra dove collabora con il suo quartetto d’archi e gestisce orchestre giovanili nella città

Gianluca Pirisi: Violoncellista perugino, docente del Conservatorio di Pesaro, è componente del Quartetto Kinari, con il quale fa concerti in tutta Europa

Tra i giovani talenti:

Paula Reinoso: giovane violista cilena, membro dell’Orchestra Giovanile Nazionale. E’ in Lunigiana è la prima volta grazie al supporto di una borsa di studio del Rotary Club Lunigiana

Roberto De Sano: giovane violoncellista di Campobasso, che ha collaborato più volte con l’Orchestra del Molise e si è esibito in tutta Europa

Javiera Elisa Torres Muñoz: giovane violinista cilena, ora residente in Germania, a Brema. Ha frequentato festival importanti in America Latina e in Europa

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com