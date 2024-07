Dall’ufficio stampa di Regione Liguria

È prevista per venerdì 26 luglio la riapertura 24 ore su 24 della galleria ‘Madonna della Guardia” di Velva, al centro in questi mesi di un complesso intervento di messa in sicurezza dell’infrastruttura e di riammodernamento degli impianti da parte di Anas. Fino al primo settembre sarà dunque possibile transitare nel tunnel senza limitazioni di orario e in entrambi i sensi di marcia.

