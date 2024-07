‘5 Terre, una sfida da vincere’, il libro di Renzo Raffaelli che dà speranza

Le Cinque Terre con i 4 milioni di visitatori l’anno sono un prodigio turistico che ha portato benessere e ricchezza ma che ogni anno, da molti anni, si impoverisce di terre coltivate e di abitanti. Le terre coltivate negli anni Cinquanta contavano 1200 ettari, mentre oggi arrivano a stento a 100 ettari. Gli abitanti dei tre Comuni nel 1951 erano complessivamente 7.600, nel 2021 ne sono stai censiti 3.400.

Che cosa si può fare per arrestare l’abbandono? Quali politiche si possono mettere in campo per impedire che la macchia mediterranea si divori le fasce terrazzate?

