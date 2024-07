Addio a Stefano Esposito, il ricordo della Pubblica assistenza di Sarzana: “Da lui sempre grande disponibilità e simpatia”

Lutto alla Spezia e nella Pubblica assistenza di Sarzana per la scomparsa di Stefano Esposito, 68 anni, volontario dell’associazione di soccorso. I militi della Misericordia e Olmo lo ricordano così: “Tra soccorritori era una buona presenza. Dal 2007 al 2013 offrì un grande contributo all’associazione. Abbiamo accolto con affetto le sue disponibilità e simpatia”.

“Partecipò a molti servizi di soccorso ed anche a eventi come le Olimpiadi del trasporto infermi di Pinzolo – raccontano ancora dalla Pubblica assistenza e non mai secondo nel dare una mano alla Sagra del volontario. Di recente era con noi alla ns postazione della Sagra delle nocciole. Era sereno e disponibile ad un rientro in attività. Domattina lo saluteremo. Offriamo il nostro grande abbraccio a tutta la sua famiglie e ai figli”. Le esequie si terranno a San Francesco a Sarzana alle 10.

L’articolo Il presidente di Anci Liguria Marco Bucci incontra i neoeletti sindaci liguri proviene da Città della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com