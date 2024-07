Dal Comitato “No al depuratore”

Nel tardo pomeriggio di oggi il Sindaco di Città Metropolitana Bucci ha incontrato il comitato No al depuratore in colmata. Il Sindaco noto per il suo pragmatismo è stato molto chiaro ed esplicito.

È il Sindaco di Chiavari che vuole un nuovo depuratore in colmata a mare, la decisione spetta a lui, a lui soltanto.

La città metropolitana non può entrare nel merito della scelta fatta dall’attuale amministrazione comunale.

» leggi tutto su www.levantenews.it