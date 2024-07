Chiavari: Consiglio unito a sostegno del futuro dei lavoratori Wyscout

È notizia di dieci giorni fa che Wyscout, azienda nata dodici anni fa a Chiavari, nel 2019 acquistata da Hudl, che gestisce una piattaforma calcistica internet e conta 118 dipendenti, ne ha licenziati venti durante una call conference, spostando la loro attività in India. Il fatto ha determinato l’allarme dei sindacati e la preoccupazione della politica. Oggi la vicenda, dopo essere stata affrontata questa mattina in commissione consiliare, arriva in Consiglio comunale grazie ad un ordine del giorno presentato dalla consigliera Silvia Garibaldi (Liberaldemocratici e riformisti). “Questa mattina c’è stata una buon aprtecipazione di vari livelli istituzionali e del sindacato. Questo ordine del giorno va a ribadire quanto detto oggi: che si creino occasioni perchè aziendi vengano a Chiavari e che nuove realtà sostituiscano quelle che se ne vanno, che venga introdotto un quadro normativo che possa non impedire ma rendere meno facile e conveniente agire con scopi solo attinenti al profitto. Quindi impegnamo il Consiglio a far sì che Chiavari resti un centro importante per Hudl e che i lavoratori licenziati siano impiegati in altre mansioni a Chiavari”. L’prdien del girono é stato approvato all’unanimità.

Nella seduta odierna la consigliera Garibaldi ha presentato un’interpellanza, insieme agli altri membri dell’opposizione – Antonio Bertani e Mirko Bettoli (Ora il futuro), Nicola Orecchia (Chiavari con te!), Giovanni Giardini (“Cambia con me!), Alessandro Calcagno (“Vola Chiavari”) -, in relazione alla procedura avviata dal comune per far entrare il cimitero cittadino nel presitigioso novero dei cimiteri monumentali europei. Ad illustrarla il consigliere Orecchia: “Lo spunto l’ha dato l’assessore Stanig quando ha parlato del progetto di inserire il cimitero nell’associazione dei cimiteri mounumentali, perchè evidnetemnte non conosce le condizioni attuali in cui verte il cimitero – la pioggia che entra dai tetti, calcinacci che cadono dai medesimi, chiusura della cosidetta galleria dell’ottagono, servizi igienici inagibili – che richiedono lavori di ristrutturazion. Per cui questa proposta ci è parsa un po’ una sparata priva di basi concrete. Chiediamo dunque qual è stato l’esito dell’incontro con la Sovrintendenza in proposito, se ci sarà un aumento dei colombari, come sarà la futura gestione dato che sono pochi i lavoratori impiegati e se permarranno all’ingresso i resti delle esumazioni”. Alle osservazioni di Orecchia hanno fatto seguito quelle della consigliera Garibaldi, che ha evidenziato come sia “ormai da sette anni che l’amministrazione promette ristrutturazioni del cimitero urbano mentre ancora oggi non è stato realizzato alcun intervento”.

“L’incuria arriva da amministrazioni precedenti, quindi dura da diversi decenni. La giunta comunale a dicembre 2022 ha deliberato un primo lotto di lavori di impermeabilizzazione, nel 2023 questi sono stati autorizzati dalla Sovrintendenza. Nella riunione con il sovrintendente si è concordato per una coperura di minor costo e più facile realizzazione. Ora aspettiamo il progetto esecutivo di una soluzione che permette di coprire un’area più vasta in minor tempo – ha spiegato il sindaco Federico Messuti -. Circa i colombari, abbiamo provveduto a censire i defunti per capire quante famiglie siano interessate ad un posto. Certo è che sarà sempre più complicato aumentare i colombari per ovvie ragioni di aumento del numero dei morti col trascorrere del tempo. Per quanto riguarda i lavoratori impiegati si aumenteranno le risorse; relativamente al deposito all’ingresso del cimitero non ci risulta ci siano resti dei defunti, che sono nella fossa comune e negli ossari”. Sull’adesione all’associazione dei cimiteri monumentali è intervenuta l’assessore alla cultura Silvia Stanig, sottolineando come “lo scopo di essa sia valorizzare un complesso di grande valore architettonico, che rimane presente nonostante le sue cattive condizioni attuali”.

