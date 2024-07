Chiavari: “Festa in piazza”, le date e la storia di un’iniziativa unica

Da Antonino Di Bella



Ho letto la notizia da voi pubblicata che preannuncia l’imminente Festa in Piazza che si terrà a Chiavari nel mio quartiere, Ri Basso. Chi scrive è stato tra i fondatori di questo momento di festa ed è l’unico, vorrei sottolinearlo, ad aver partecipato a tutte le edizioni! Mi preme pertanto, anche per il rispetto dei tanti che in questi anni sono stati protagonisti di questo momento di incontro, alcune precisazioni. La prima è sicuramente quella di un errore di data, infatti mentre le due giornate di festa per il quartiere, che offriranno cibo e musica, sono venerdì 26 e sabato 27 la festività religiosa dedicata a N.S. della Salute si celebrerà domenica 28 quando, oltre alle consuete messe, alla sera ci sarà la processione religiosa che si snoderà per le vie del quartiere. Detto questo vorrei raccontare brevemente la storia di questa festa. Tutto ebbe inizio nella primavera del 1984 quando un gruppo di giovani della parrocchia si riunì per organizzare “qualcosa di divertente” per il sabato precedente a quella che è la massima festa religiosa della parrocchia di San Giuseppe dei Piani di Ri, la Madonna della Salute. Per essere un momento di vera aggregazione bisognava trovare dare un titolo alla serata e farlo stampare sulla locandina che sarebbe stata esposta nei locali del quartiere. Fu allora che scaturì quel nome che ci accompagna da quarant’anni: Festa in Piazza. In tutti questi anni nonostante tentativi più o meno velati di cambiare nome per adattarlo ai tempi questo sostantivo distingue, può piacere o no , la nostra festa da tutte le altre che si svolgono sul territorio. Ritornando alla mattina di quell’ultimo sabato del luglio 1984 ricordo che trovammo la piazza sgombra dalle auto e quindi con l’aiuto di alcuni papà del quartiere montammo “l’attrezzatura” che consisteva solamente in alcuni tavoli che provenivano dai locali della parrocchia mentre le sedie e il piccolo palco erano state inviate dal comune. Anche la composizione delle vettovaglie era molto semplice: panini imbottiti, frittelle dolci e angurie in quantità mentre per quanto riguarda le bevande c’erano bibite varie e su di un tavolo campeggiava una damigiana di vino. Nel pomeriggio si partì subito con una caccia al tesoro che portò i bambini e ragazzi, accorsi numerosi, a percorrere tutto il quartiere e alla fine a tutti fu offerto un dolce premio. Si inaugurò quindi quel giorno un momento di festa per i più piccoli che ha caratterizzato per molto tempo in modo giocoso le prime ore del sabato pomeriggio. Per quanto riguarda la musica la soluzione fu quella di affidare l’intrattenimento a nostri amici “ Riesi “ che a loro volta portarono altri musicisti e a quel gruppo sonoro toccò la mansione di far ballare gli abitanti del nostro quartiere. La serata trascorse perfettamente e alla fine la soddisfazione si poteva vedere dal sorriso che avevamo sui nostri volti, visi stanchi ma contenti! Molti di noi si domandavano: e adesso? L’anno prossimo rifaremo la festa? Non era per nulla scontato che avremmo fatto il bis! E invece puntuali l’anno dopo eravamo alla riunione di preparazione e c’erano anche più amici che davano la loro disponibilità per aiutare. Per invogliare ancor più la partecipazione degli abitanti si aggiunsero altre specialità come i famosi “ripieni“di zucchine cipolle e melanzane, preparate dalle mamme della parrocchia, e le mitiche patatine fritte. E arrivò il terzo anno e quegli successivi sempre con lo spirito di fare una festa a servizio del quartiere, quindi si doveva per forza migliorare! Oltre a nuovi banconi per il bar e attrezzature varie aumentarono il numero e la qualità dei premi per la lotteria. L’intrattenimento musicale fu affidato a professionisti e si decise di fare il grande passo: passare da una sola giornata a due serate! Nel frattempo si erano inseriti nel gruppo organizzativo gli amici del Comitato Restauro Cripta nato per raccogliere offerte per i costosi lavori di risanamento dei locali parrocchiali.

