Crematorio a Staglieno, crepe nella maggioranza. Aimè (Forza Italia): “Fermiamo il progetto”

Genova. “Se serve lo facciamo ma se non serve – e io ho tutto il materiale che dimostra che non serve – non facciamolo. Stiamo bene attenti a quello che facciamo, le emissioni dei forni crematori sono fortemente nocive e possono influire sulla salute. Per questo Forza Italia chiede di fermare il progetto”

Queste sono le parole di Paolo Aimè, consigliere comunale di Forza Italia che questa mattina è intervenuto durante la commissione dedicata al progetto – in partenza – del nuovo impianto crematorio di Staglieno. Dichiarazioni che hanno “rotto” il dibattito della mattinata, fino a quel momento polarizzato sulla posizione della giunta – con il vicesindaco Pietro Piciocchi che ha portato in aula una relazione in rispota al documento presentato dal difensore civico regionale Cozzi, difendendo e rilanciando il progetto in un’ottica di maggiore efficienza del servizio e di difesa del principio di concorrenza – e della minoranza, che ha portato a vario titolo le criticità del progetto in termini di salute pubblica, sovradimensionamento e opportunità di costruire un impianto nel cuore di una vallata molto popolosa come la Val Bisagno

