Daniela Tresconi nominata ambassador della Feistc

Daniela Tresconi è stata nominata ambassador della Federazione Europea itinerari storici e turistici (Feistc), per il suo impegno nella promozione dei territori e per la narrazione delle loro peculiarità artistiche, storiche e culturali. La consegna del riconoscimento è avvenuta a Trebiano, in concomitanza con l’inaugurazione della nuova pro loco, per mano della presidente della Feistc Sabrina Busato e alla presenza del sindaco di Arcola Monica Paganini. “Gli Ambassador sono le nostre sentinelle – ha spiegato la presidente – uno strumento per la responsabilizzazione degli attori locali che vengono coinvolti in percorsi di conoscenza e confronto, per poter contribuire in modo efficace allo sviluppo dei territori, oltre a rappresentare delle figure attente alla valorizzazione ed alla promozione delle comunità e delle loro tipicità. Daniela in questo si è dimostrata una delle figure più attive, meritando di diritto la nostra nomina”.

“Sono onorata di questo riconoscimento – prosegue Daniela – che mi offre l’opportunità di diffondere la narrazione di Arcola e di tutta la provincia, all’interno di iniziative di promozione turistica e culturale organizzate dalla Federazione, mettendo in contatto la nostra esperienza con una vasta rete di luoghi italiani ed europei. Una nomina che va nella direzione di rinforzare il lavoro della Federazione sulla diffusione della Convenzione di Faro del Consiglio d’Europa, che pone le comunità locali al centro delle politiche di valorizzazione del proprio patrimonio identitario”. Recentemente grazie all’impegno di Daniela, tre eventi che si sono svolti a Sarzana e a Castelnuovo Magra sono stati inseriti nel programma nazionale Italian Blue Route.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com