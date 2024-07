Festa di Avvenire a Lerici: premio Narducci al Cardinale Matteo Zuppi

Si terrà da sabato 27 luglio a domenica 4 agosto la 48esima edizione della Festa di Avvenire a Lerici, intitolata “Oltre i lacci dell’indifferenza”, che prevede come ogni anno un ricco calendario di eventi. Si parte il 27 luglio alle 18.30 con il consueto appuntamento della Santa messa di inizio festa presieduta dal Vescovo Mons. Luigi Ernesto Palletti nella chiesa parrocchiale di San Francesco.

Il 1° agosto alle 21 sul lungomare della Rotonda Vassallo, il Cardinale Matteo Zuppi, Arcivescovo di Bologna e presidente della Cei, sarà ospite della serata dal titolo “Onde sonore”, condotta da Lucia Bellaspiga, inviata di Avvenire. La presenza del Cardinale Zuppi offrirà un’occasione di riflessione su alcuni rilevanti temi di attualità: la partecipazione come collante e cura della democrazia, lavoro e giovani, dignità della persona, pace e giustizia, migranti e sfruttamento dei popoli, transizione ecologica, da sempre al cuore dell’informazione di Avvenire. Alternando la musica alle sue parole, i Maestri Pietro Boscacci e Issei Watanabe faranno risuonare un violino e un violoncello molto speciali, realizzati dai detenuti del carcere di Opera (Milano) con i legni delle imbarcazioni dei migranti arrivate a Lampedusa: strumenti ancora colorati come lo erano le barche, con cui eseguiranno celebri brani di Bach, Vivaldi, Haendel, Schubert, Beethoven. L’iniziativa si inserisce nell’ambito del progetto Metamorfosi, ideato dalla “Casa dello spirito e delle arti”, fondazione che dal 2012 offre un’opportunità di riscatto ai detenuti attraverso la creatività e i talenti di ciascuno. Al termine, la consegna del Premio Narducci al Cardinale Matteo Zuppi da parte del Vescovo Mons. Luigi Ernesto Palletti. Il premio, istituito nel 1984, prende il nome dello storico direttore di Avvenire alla guida del quotidiano dal 1969 al 1980 e rappresenta un riconoscimento nazionale per l’impegno al servizio delle persone, a partire dagli ultimi, e del bene comune.

L’evento del 1° agosto sarà trasmesso in diretta Facebook sulla pagina di Avvenire e TeleLiguria. La 48esima edizione della Festa di Avvenire a Lerici rientra nel calendario degli storici appuntamenti annuali estivi del quotidiano, che partono da fine giugno presso alcune diocesi del territorio italiano all’insegna del dialogo pubblico sui grandi temi dell’attualità, della cultura e della fede.

