Festival del balletto di Nervi, bando del Carlo Felice ma per molti il nome di Bellussi è già deciso

Genova. Sulle sue qualità come danzatore non ci sono dubbi, sul suo curriculum internazionale neppure. Anche le capacità creative, comunicative e organizzative sono state ampiamente dimostrate in più occasioni ma per quanto Jacopo Bellussi – ballerino genovese, ex étoile del Hamburg Ballett e da pochi giorni passato al Capitol de Toulouse – sia una figura di prestigio non piace a molti che il suo impiego futuro come responsabile artistico dell’edizione 2025 del Festival del balletto di Nervi sia una scelta maturata, apparentemente, a porte chiuse.

Qualche settimana fa in consiglio comunale a Genova la consigliera di Azione Cristina Lodi aveva puntato il dito contro le dichiarazioni del sindaco di Genova Marco Bucci e della delegata Barbara Grosso. Entrambi in diverse occasioni hanno parlato dello sbarco di Bellussi nel board del festival come cosa fatta. Il vicesindaco Pietro Piciocchi non aveva confermato l’investitura ma aveva assicurato che la scelta sarebbe stata effettuata con le procedure individuate dalla legge.

