Funivia del Lagaccio, pronto il quarto ricorso dei comitati: “Teniamo gli occhi aperti”

Genova. I comitati sono pronti a depositare un nuovo ricorso, il quarto, contro la realizzazione della funivia del Lagaccio. Lo hanno annunciato le ragazze del gruppo informale Con i piedi per terra che, con il supporto di Legambiente e Legambiente Polis, ha già presentato altre tre istanze al Tar Liguria contro le procedure amministrative che hanno accompagnato finora l’iter del tanto discusso progetto.

I comitati No Funivia hanno incontrato i cittadini del Lagaccio, ma anche di Oregina e San Teodoro, in un’assemblea pubblica piuttosto partecipata, per strada, in via Del Lagaccio. L’assemblea è stata organizzata per fare il punto della situazione visti i tanti interrogativi che incombono sull’opera, finanziata con 40 milioni di fondi complementari al Pnrr, e che collegherà con una funivia la stazione Marittima a forte Begato, con stazione intermedia nei pressi del ponte Don Acciai.

