Grazie a medici, infermieri e operatori sanitari del San Paolo

Savona. Non so di preciso cosa sia la magia, ma so che inizia sempre quando non te ne vuoi più andare, dai luoghi, dai pensieri, dalle persone, soprattutto dalle persone, prima persone meravigliose e dopo medici, infermieri, operatori sanitari.

Ecco dove abbiamo trovato la competenza, la disponibilità umana, la collaborazione, insomma…. la magia.

Queste parole per ringraziare i vari reparti dove è stato ricoverato mio marito, D.G., dal 4 giugno all’11luglio 2024:

Pronto soccorso. Chirurgia. Anestesia e rianimazione. Medicina d urgenza ospedale santa corona. UTIM struttura semplice area critica savona.

