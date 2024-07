“In vino veritas”, filosofia e Bacco si incontrano a Volastra: venerdì il dibattito con Giorgio Di Sacco Rolla

Proseguono presso la cantina Capellini di Volastra gli incontri del ciclo “In vino veritas” riflessioni di filosofia che hanno come punto di partenza Bacco per poi inoltrarsi in sentieri e riflessioni filosofiche.

L’appuntamento per il mese di luglio è venerdì 26 alle 21 dove padrone di casa sarà Giorgio Di Sacco Rolla, ex docente di filosofia presso il liceo Costa e scrittore.

Nello splendido scenario di Volastra e delle Cinque Terre il professor Di Sacco discuterà con il pubblico (ingresso libero) su vari temi il tutto con il vino protagonista per rendere più elastiche e libere la mente e le parole.