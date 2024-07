La Tarros Sarzanese compie venticinque anni: un quarto di secolo di passione e sport

La Tarros Sarzanese è orgogliosa di annunciare la celebrazione del suo 25° anniversario con una festa indimenticabile che si terrà il prossimo 27 luglio presso lo stadio comunale “Miro Luperi” di Sarzana. Questo evento segna un quarto di secolo di impegno, passione e successi nel mondo dello sport e nella nostra comunità. Fondata nel 1999, la società ha coltivato e promosso il talento sportivo locale, diventando un punto di riferimento non solo per gli appassionati di calcio, ma anche per l’intera comunità. In questi 25 anni, la società ha raggiunto traguardi importanti, costruendo una solida tradizione di eccellenza sportiva e di valori umani.

La festa del 25° anniversario offrirà una varietà di attività e intrattenimenti per tutte le età. Ecco una panoramica del programma durante il quale verranno distribuiti gadgets per tutti i partecipanti e altre sorprese:

