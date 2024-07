L’azienda genovese Circle Group annuncia nuovo contratto per digitalizzazione anche doganale con un porto

Genova. Circle Group annuncia un nuovo contratto per la digitalizzazione a valenza anche doganale di un porto mediterraneo. La pmi innovativa genovese, quotata sul mercato Euronext Growth Milan, a capo dell’omonimo Gruppo specializzato nell’analisi dei processi e nello sviluppo di soluzioni per l’innovazione e la digitalizzazione dei settori portuale e della logistica intermodale, ha siglato un accordo con un porto mediterraneo per la digitalizzazione a valenza anche doganale di Free Zone e i servizi federativi correlati Pcs Services.

L’accordo, del valore di circa 100 mila euro, avrà una durata di 12 mesi e ha l’obiettivo di completare la digitalizzazione della Free Zone e di evolvere i servizi di interoperabilità con gli attori portuali.

