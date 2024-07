Marinella, Baruzzo a Cattoni: “Il pud è fermo in un cassetto dal 2019 e dal 2018 l’affidamento della spiaggia libera è una corsa contro il tempo”

“Le dichiarazioni di Fratelli d’Italia su Marinella? Come in un vecchio proverbio, si usano i lampioni per sorreggersi, non per illuminarsi”. Cattoni attacca il PD su Marinella e puntuale ecco la replica del segretario cittadino Marco Baruzzo: “I Fratelli d’Italia sarzanesi non possono informarsi correttamente su storia e cronaca locale: sono con evidenza troppo impegnati a instaurare la propria egemonia politica e culturale sulla città, in tentativi finora e per fortuna andati clamorosamente a vuoto. Se potessero informarsi meglio, ricorderebbero che il piano particolareggiato del litorale è stato approvato in fretta e furia dalla prima amministrazione Ponzanelli, nel 2019. Quel piano tagliava la previsione di parcheggi pubblici di circa mille unità, recependo supinamente i diktat della Regione, per restare quindi clamorosamente inattuato. Se potessero informarsi meglio, i Fratelli d’Italia ricorderebbero anche il piano di utilizzo delle aree demaniali, ex PUD, fermo in un cassetto dal 2018 e regolarmente annunciato: oggi no, domani nemmeno, dopodomani sicuramente.

Ricorderebbero poi che la spiaggia libera di Marinella dopo il 2018 non ha più avuto una gestione diretta e ogni anno l’affidamento dei servizi di salvamento e pulizia diventa una corsa contro il tempo, come se la città scoprisse per la prima volta di avere uno sbocco al mare. I Fratelli d’Italia ricorderebbero anche il caos parcheggi di metà giugno, con la guardia di finanza e la polizia locale costrette a richiamare la gente dalla spiaggia ai parcheggi per evitare che le auto fossero sequestrate insieme ai terreni: avevamo previsto prima di Pasqua che con i divieti imposti dall’ANAS e i capricci della proprietà privata la situazione sarebbe esplosa, ci hanno risposto, come sempre, ‘non disturbate il manovratore’. Lo stato di degrado e abbandono in cui versa il borgo non ha poi bisogno di essere nemmeno commentato. Sul futuro della piana agricola e la tutela del suo specifico valore rurale e ambientale, nessuna idea, se non una pronta e costante disponibilità, da parte della destra, ad avallare le ragioni della lottizzazione e della speculazione, come si è visto nel tentativo di dare per morto il divieto di frazionamento che dal 1998 protegge l’unità paesaggistica e un tempo produttiva dell’azienda. Le poche luci nell’oscurità di una frazione abbandonata sono il merito di lodevoli iniziative del terzo settore e del privato sociale: uno fra tutti, l’eccellente servizio della spiaggia attrezzata per i disabili, che rimane in piedi grazie all’impegno dei gestori e alla disponibilità del distretto socio sanitario, e nonostante il disimpegno organizzativo e finanziario della giunta comunale. Quando i Fratelli d’Italia cercano di ricostruire la storia della città, non vanno oltre le proprie legittime opinioni e un po’ di sentito dire: il resto sono fantasie e interpretazioni di parte. Di questo e altro avremmo potuto chiacchierare personalmente con i rappresentanti del secondo partito cittadino durante le celebrazioni del 21 luglio in sala consiliare, se solo avessero voluto, con la significativa eccezione della presidente del consiglio comunale, rendere omaggio alla storia della città con la loro presenza. Sarà per un’altra occasione”

L’articolo Marinella, Baruzzo a Cattoni: “Il pud è fermo in un cassetto dal 2019 e dal 2018 l’affidamento della spiaggia libera è una corsa contro il tempo” proviene da Città della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com